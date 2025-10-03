Schwere Pkw-Kollision: Auch Baby an Bord

Beim Autobahnzubringer in Silz kam es am Freitag zu einer schweren Kollision zwischen zwei Pkw. In einem davon befand sich ein erst zehn Monate altes Baby.
Gegen 12 Uhr kam es auf der Mötzer Landesstraße zum Verkehrsunfall. Zunächst lenkte ein 30-jähriger Einheimischer seinen Pkw in Richtung Norden. Auf dem Neben- bzw. Rücksitz befanden sich seine 32-jährige Gattin und die zehn Monate alte Tochter des Paares.
Mit dem Auto der Eltern unterwegs
Zur selben Zeit lenkte ein 17-jähriger Einheimischer das Auto seiner Eltern auf der Landesstraße nach Süden. Neben dem Fahrer befand sich ein weiterer 17-jähriger Österreicher im Fahrzeug. Der junge Mann beabsichtigte den Autobahnzubringer nach links zur Autobahnauffahrt zu verlassen.
Ehepaar samt Tochter ins Krankenhaus
Aus unbekannter Ursache kam es bei dem Manöver zu einer nahezu frontalen Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerin erheblich verletzt. Sie und ihr Mann sowie auch das Kleinkind wurden zur Beobachtung stationär aufgenommen. Die beiden Burschen blieben unverletzt.
