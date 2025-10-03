Große Mission: Eine Million Bäume fürs Waldviertel

Lukas Schmalzbauer wohnt in einer der grünsten Gegenden Österreichs: Im nördlichen Waldviertel. Wenn er durch die Gegend schlendert, fallen seine Augen automatisch auf Wiesen, Äcker und Bäume. Und dennoch sah sich der Niederösterreicher vor fünf Jahren veranlasst, eine Initiative zur Rettung des heimischen Waldbestandes zu starten. „Unsere fichtendominierten Wälder wurden seit 2016 vom Borkenkäfer heimgesucht.“ Auf Sehhöhen zwischen 400 und 600 Metern schlug der Schädling eiskalt zu, zerstörte große Bestände in Bayern, Tschechien und dem Waldviertel. „Der Borkenkäfer hat sich explosionsartig vermehrt. Ich habe das Waldviertel kaum wiedererkannt“, erinnert sich Schmalzbauer.