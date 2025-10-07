Martina Ebm: „Hinter allen steckt eine Geschichte“

Annie Breuer kämpft vor allem gegen sich selbst und scheint dabei den Boden unter ihren Füßen zu verlieren?

Annie gelingt es nicht, sich in die Realität zurückzuholen. Sie versucht es, aber es klappt nicht. Dann kommt auch noch der Brief des Jugendamts und der Kindsvater reklamiert die Tochter für sich. So eine Situation würde jede Mutter vor große Herausforderungen stellen. Die Nachricht bringt Annie in so eine Schieflage, dass sie aus dieser gar nicht mehr herauskommt. Die größte Herausforderung ist die Krankheit, gegen die sie ankämpft, die aber immer wieder zurückkommt. Dass sie sich nicht bestmöglich um ihre Kinder kümmern kann, das kann man nicht wegsprechen. Die Alternative wäre aber, dass die Tochter bei einem Vater aufwächst, der das Kind nicht kennt und wo das Kind nicht hin will. Es gibt eigentlich keine Gewinner, aber da wir in einem Film sind, gibt es dann doch ein Happy End, für das alle zusammenhelfen.