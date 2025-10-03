Kaiseraustraße wird für drei Wochen gesperrt

Ab Montag kommt es auf Kaiseraustraße (L713) zwischen Dietmannsdorf und Admont für drei Wochen zu einer Totalsperre. Grund ist die Sanierung einer Rutschung nach Unwettern im Herbst 2024. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet.
Durch heftige Unwetter ist es im Herbst 2024 auf der Kaiseraustraße zwischen der Triebener Ortschaft Dietmannsdorf und Admont (Bezirk Liezen) zu einer Rutschung gekommen. Rund 50 Meter Straße wurden in Mitleidenschaft gezogen, der entsprechende Abschnitt ist seither nur einspurig befahrbar.
„Nach der Ausarbeitung eines Sanierungskonzeptes starten nun ab kommenden Montag, den 6. Oktober, die Arbeiten, die für voraussichtlich drei Wochen eine Totalsperre notwendig machen“, informiert Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ).
Für den Verkehr erfolgt eine großräumige Umleitung über die Gesäuse Straße (B146) oder die A9. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf rund 220.000 Euro.
