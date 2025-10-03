Kaiseraustraße wird für drei Wochen gesperrt

Durch heftige Unwetter ist es im Herbst 2024 auf der Kaiseraustraße zwischen der Triebener Ortschaft Dietmannsdorf und Admont (Bezirk Liezen) zu einer Rutschung gekommen. Rund 50 Meter Straße wurden in Mitleidenschaft gezogen, der entsprechende Abschnitt ist seither nur einspurig befahrbar.