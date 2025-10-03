Endlich daheim! Das sagen Fans zum Graz-Comeback

Sturm-Fan Dominik freute sich über das Graz-Comeback auf internationaler Bühne: „Endlich spielt Sturm wieder in Graz. Jetzt stehst du nicht vorm Spiel auf der Autobahn, kannst das mehr genießen. Graz braucht ein Stadion, in dem man auch Champions League spielen kann.“ Der Anhänger der Grazer genoss die Zeit vor dem Ankick: „Die Spiele in Klagenfurt waren für die Fans eine Katastrophe. Letztes Jahr bin ich vor dem Match irgendwo mit dem Auto auf der Autobahn im Stau gestanden, diesmal habe ich am Hauptplatz entspannt noch ein Würstel beim Standl gegessen. Das ist schon etwas anderes.“