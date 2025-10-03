Endlich daheim! Das sagen Fans zum Graz-Comeback

Das lange Warten hat seit Donnerstagabend ein Ende. Sturm erlebte in der Europa League gegen die Glasgow Rangers endlich wieder ein echtes Heimspiel auf europäischer Bühne. Die Fans freute die Rückkehr auf den Grazer Rasen. Und sie haben nach dem 2:1-Sieg gegen die Schotten Lust auf mehr.
Ooohh, wie haben wir dich vermisst! Fußball-Graz erlebt wieder heiße Europacup-Nächte, wie jene von Sturm gestern gegen die Glasgow Rangers. Das lästige Pendeln über die Pack nach Klagenfurt ist endlich vorüber
Die Sturm-Sympathisanten können den – hoffentlich goldenen – Herbst kaum erwarten. Matthias aus Preding und Wolfgang aus Aflenz warteten am Mittwoch seit 6 Uhr in der Früh (!) mit Klappstuhl und heißem Tee in Liebenau auf den Verkaufsstart der letzten Tickets für das Spiel in Glasgow gegen Celtic. „Das dürfen wir nicht verpassen!“
„Sturm gehört nach Liebenau, das ist ganz klar!“, war auch Sturm-Fan Gerhard überzeugt. „Da ist die Politik gefragt, endlich auch Entscheidungen zu treffen. Die letzten Jahre spielen wir immer international, Stadion haben wir dafür aber keines.“
Sturm-Fan Dominik freute sich über das Graz-Comeback auf internationaler Bühne: „Endlich spielt Sturm wieder in Graz. Jetzt stehst du nicht vorm Spiel auf der Autobahn, kannst das mehr genießen. Graz braucht ein Stadion, in dem man auch Champions League spielen kann.“ Der Anhänger der Grazer genoss die Zeit vor dem Ankick: „Die Spiele in Klagenfurt waren für die Fans eine Katastrophe. Letztes Jahr bin ich vor dem Match irgendwo mit dem Auto auf der Autobahn im Stau gestanden, diesmal habe ich am Hauptplatz entspannt noch ein Würstel beim Standl gegessen. Das ist schon etwas anderes.“
Sturm-Fan Florian, der mit seinen Buben zum Match kam, war von der Stimmung beim „echten“ Heimspiel begeistert: „Es ist schon viel cooler in Graz international zu spielen. Das ist einfach eine ganz andere Atmosphäre beim Match. Es ist fast wie früher in der legendären Gruabn.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.