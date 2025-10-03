Frau kracht mit ihrem Auto in einen Mähdrescher

Auto wurde in Acker geschleudert

Zeitgleich war in der Gegenrichtung eine 78-jährige Lenkerin mit ihrem 78-jährigen Ehemann, beide aus dem Bezirk Feldkirchen, unterwegs. „Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte der Pkw der 78-Jährigen mit dem Mähdrescher“, berichtet die Polizei. „Der Pkw wurde in den angrenzenden Acker geschleudert und kam dort zum Stillstand.“