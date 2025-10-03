Vorteilswelt
Zwei Verletzte

Frau kracht mit ihrem Auto in einen Mähdrescher

Kärnten
03.10.2025 11:27
Der Mähdrescher wurde nicht beschädigt.
Der Mähdrescher wurde nicht beschädigt.(Bild: FF Moosburg)

Trotz eines Begleitfahrzeuges mit Warnlicht übersah eine 78-jährige Lenkerin am Donnerstagabend in Kärnten einen entgegenkommenden Mähdrescher auf der Krumpendorfer Straße.

Kurz nach 20 Uhr war ein 39-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt mit seinem Mähdrescher von Moosburg in Richtung Tuderschitz unterwegs – vor ihm fuhr ein eigenes Begleitfahrzeug mit orangem Drehlicht, um vor dem überbreiten Fahrzeug zu warnen. 

Auto wurde in Acker geschleudert
Zeitgleich war in der Gegenrichtung eine 78-jährige Lenkerin mit ihrem 78-jährigen Ehemann, beide aus dem Bezirk Feldkirchen, unterwegs. „Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte der Pkw der 78-Jährigen mit dem Mähdrescher“, berichtet die Polizei. „Der Pkw wurde in den angrenzenden Acker geschleudert und kam dort zum Stillstand.“

Der Pkw wurde schwer beschädigt.
Der Pkw wurde schwer beschädigt.(Bild: FF Moosburg)

Bei dem Unfall wurde das Ehepaar so verletzt, dass sie nach der medizinischen Erstversorgung ins UKH Klagenfurt eingeliefert wurden, der 39-jährige Lenker des Mähdreschers blieb unverletzt. 

Zwei Verletzte
Frau kracht mit ihrem Auto in einen Mähdrescher
Folgen Sie uns auf