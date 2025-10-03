Frau kracht mit ihrem Auto in einen Mähdrescher

Trotz eines Begleitfahrzeuges mit Warnlicht übersah eine 78-jährige Lenkerin am Donnerstagabend in Kärnten einen entgegenkommenden Mähdrescher auf der Krumpendorfer Straße.
Kurz nach 20 Uhr war ein 39-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt mit seinem Mähdrescher von Moosburg in Richtung Tuderschitz unterwegs – vor ihm fuhr ein eigenes Begleitfahrzeug mit orangem Drehlicht, um vor dem überbreiten Fahrzeug zu warnen.
Auto wurde in Acker geschleudert
Zeitgleich war in der Gegenrichtung eine 78-jährige Lenkerin mit ihrem 78-jährigen Ehemann, beide aus dem Bezirk Feldkirchen, unterwegs. „Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte der Pkw der 78-Jährigen mit dem Mähdrescher“, berichtet die Polizei. „Der Pkw wurde in den angrenzenden Acker geschleudert und kam dort zum Stillstand.“
Bei dem Unfall wurde das Ehepaar so verletzt, dass sie nach der medizinischen Erstversorgung ins UKH Klagenfurt eingeliefert wurden, der 39-jährige Lenker des Mähdreschers blieb unverletzt.
