Gewinne versprochen, jetzt Zehntausende Euro weg

Eigentlich wollte ein Senior aus Innsbruck sein Vermögen mit vermeintlich seriösen Investment-Geschäften vermehren. Hohe Gewinne wurden versprochen – doch nun ist der 63-Jährige um mehrere Zehntausend Euro ärmer. Der gutgläubige Mann wurde Opfer von skrupellosen Betrügern.
Der 63-jährige Einheimische war laut Polizei im Internet auf eine angebliche Trading-Plattform gestoßen, auf der hohe Gewinne mit kleinen Beträgen versprochen wurden. Der Senior fiel auf die Masche herein, registrierte sich und überwies in mehreren Tranchen Geld.
Nach seiner Registrierung überwies er in mehreren Tranchen einen höheren fünfstelligen Eurobetrag.
Die Polizei
Misstrauen kam zu spät
Alles in allem habe der Innsbrucker einen „höheren fünfstelligen Eurobetrag“ lockergemacht, so die Ermittler weiter. Erst als für eine Auszahlung zusätzliche Gebühren verlangt worden seien, wurde das Opfer misstrauisch.
Geld wohl für immer futsch
Am Donnerstag marschierte der 63-Jährige zur Polizei und erstattete Anzeige. Ermittlungen wurden aufgenommen. Unwahrscheinlich, dass das Opfer sein verlorenes Geld wiederbekommt.
