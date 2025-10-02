Europa League
The line-up: How RB Salzburg start at Lyon
Here it is, the starting line-up with which Red Bull Salzburg coach Thomas Letsch is looking for success in the Europa League duel with Olympique Lyon!
The line-up:
After the hapless opener against FC Porto, Red Bull Salzburg face another tough opponent in the Europa League. The Salzburg team will play host to top French club Olympique Lyon today. Even without injured captain Mads Bidstrup, the domestic runners-up will be looking to at least pick up a point this time.
"We already know what we're up against!"
Salzburg recently lost a tangible point in stoppage time against Porto after a good performance. At the weekend, the downward trend in the league was halted with a 2:1 win at WSG Tirol, and now the Red Bulls travel to France with a good feeling. "The important thing is that we've gained confidence, so we certainly won't be awestruck in Lyon. But we already know what to expect," explained coach Thomas Letsch.
