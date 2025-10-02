The line-up: How RB Salzburg start at Lyon

"We already know what we're up against!"

Salzburg recently lost a tangible point in stoppage time against Porto after a good performance. At the weekend, the downward trend in the league was halted with a 2:1 win at WSG Tirol, and now the Red Bulls travel to France with a good feeling. "The important thing is that we've gained confidence, so we certainly won't be awestruck in Lyon. But we already know what to expect," explained coach Thomas Letsch.