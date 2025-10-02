Vorteilswelt
20 Laptops gestohlen

Einbruch im AMS: Große Sorgen um persönliche Daten

Niederösterreich
02.10.2025 13:18
In die AMS-Bezirksstelle Melk wurde eingebrochen. (Symbolbild)
In die AMS-Bezirksstelle Melk wurde eingebrochen. (Symbolbild)(Bild: P. Huber)

In der Nacht vom 30. September auf den 1. Oktober wurde in der Arbeitsmarktservice-Bezirksstelle in Melk eingebrochen. Kunden machen sich vor allem um ihre Daten Sorgen. Bezirksstellenleiter Helmut Fischer ist um Beruhigung bemüht.

Auch am Tag nach der Einbruchs-Nacht herrscht vor dem AMS Melk in der Babenbergerstraße noch ein riesiges Polizei-Aufkommen, wie Zeugen berichten. Kriminalbeamte in Zivil waren zu sehen, die Fotos vom Gebäude machten. Spuren müssen gesichert werden, wer genau in die Geschäftsstelle Melk eingebrochen war und warum, weiß man noch nicht. 

Den Dieben ging es wohl um die technische Ausstattung in der Bezirksstelle. Der Melker AMS-Geschäftsstellenleiter Helmut Fischer teilt der „Krone“ mit, dass knapp 20 Laptops aus den Büros verschwunden waren, als der Tatort am Mittwochmorgen untersucht wurde. 

Der Zeitpunkt hätte natürlich nicht ungünstiger sein können, weil bald die Auszahlungen getätigt werden. Aber der Betrieb ist wieder aufrecht.

AMS Melk Bezirksstellenleiter Helmut Fischer

„Weiß jetzt bald jeder, dass ich arbeitslos bin?“
Alarm bei „Krone“ schlug eine Person, die selbst Arbeitslosengeld bezieht und anonym bleiben will. „Ich mache mir Sorgen, dass die Diebe nun meine Daten veröffentlichen könnten“, meint die betroffene Person. Verständlich, schließlich muss man beim AMS viele persönliche Daten angeben, die nun im Besitz der Täter sein könnten. 

Bezirksstellenleiter beruhigt
Dass nun irgendjemand diese Daten weitergibt, sei aber eine unbegründete Sorge, beruhigt der Bezirksstellenleiter. „Die Laptops sind ja alle passwortgeschützt – und die Kundendaten sind ja nicht direkt am Laptop, sondern auf unserem Server.“ Auf diesen habe natürlich nur das AMS Zugriff. Das Krisenmanagement des AMS Niederösterreichs funktioniere jedenfalls gut – schon am Nachmittag desselben Tages konnten bereits wieder erste Kundengespräche aufgenommen werden. Wer sich also aktuell arbeitslos melden muss im Bezirk Melk, könne das nach wie vor tun.

Vorgehensweise der Einbrecher unklar
Zum Täter könne die Polizei aktuell nichts sagen, weil die Ermittlungen noch laufen. Auch wie die Einbrecher in das Büro gelangt sind, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. 

Anna Kindlmann
Ähnliche Themen
Melk
AMSPolizei
Einbruch
Niederösterreich

