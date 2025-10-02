Einbruch im AMS: Große Sorgen um persönliche Daten

Bezirksstellenleiter beruhigt

Dass nun irgendjemand diese Daten weitergibt, sei aber eine unbegründete Sorge, beruhigt der Bezirksstellenleiter. „Die Laptops sind ja alle passwortgeschützt – und die Kundendaten sind ja nicht direkt am Laptop, sondern auf unserem Server.“ Auf diesen habe natürlich nur das AMS Zugriff. Das Krisenmanagement des AMS Niederösterreichs funktioniere jedenfalls gut – schon am Nachmittag desselben Tages konnten bereits wieder erste Kundengespräche aufgenommen werden. Wer sich also aktuell arbeitslos melden muss im Bezirk Melk, könne das nach wie vor tun.