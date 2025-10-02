Mit Fahrrädern kollidiert: Deutscher (19) verletzt

Gekracht hat es zwischen einem deutschen Fahrradfahrer (19) und einer noch unbekannten Fahrradfahrerin in Innsbruck am Mittwoch. Der 19-Jährige wurde dabei verletzt. Unterdessen suchte die Unbekannte bald darauf das Weite.
Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 16 Uhr. Der 19-Jährige fuhr mit dem Fahrrad auf der Nebenfahrbahn der Kranebitter Allee. „Auf der Höhe der Einfahrt zum Campus Technik kam es zum Zusammenstoß mit einer noch unbekannten Radfahrerin“, heißt es von den Ermittlern.
Der 19-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt.
Ein Sprecher der Polizei
Unfallstelle vorzeitig verlassen
Der Deutsche kam bei dem Crash zu Sturz und wurde unbestimmten Grades verletzt. „Die Fahrradlenkerin kümmerte sich vorerst um den Mann, verließ jedoch vor dem Eintreffen der Rettung und Polizei die Unfallstelle.“
Die Radfahrerin sowie Zeugen des Unfalles werden ersucht, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck zu melden: 059133/7591.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.