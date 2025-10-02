Mit Fahrrädern kollidiert: Deutscher (19) verletzt

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 16 Uhr. Der 19-Jährige fuhr mit dem Fahrrad auf der Nebenfahrbahn der Kranebitter Allee. „Auf der Höhe der Einfahrt zum Campus Technik kam es zum Zusammenstoß mit einer noch unbekannten Radfahrerin“, heißt es von den Ermittlern.