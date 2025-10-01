Frau stieg aus Bus aus und wurde von Auto erfasst

LIVE: Konferenz mit BVB, Arsenal, ManCity und Co.
Hier im Ticker
Folgenschwerer Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Kirchberg in Tirol! Eine 92-Jährige, die gerade aus einem Bus ausgestiegen war, wurde von einem Auto erfasst. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen.
Gegen 16.30 Uhr stieg die Einheimische bei einer Bushaltestelle an der Brixentaler Straße aus dem Bus aus. Zur selben Zeit setzte ein 25-jähriger Pkw-Lenker sein Fahrzeug zurück und erfasste die 92-Jährige.
Ins Krankenhaus gebracht
„Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich dabei schwer“, heißt es seitens der Polizei. Sie wurde mit der Rettung in das Krankenhaus nach St. Johann in Tirol gebracht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.