Bub spielte mit scharfer Handgranate aus 2. WK

Zwei Militärstützpunkte in der Nähe

Kyle Foreman, Sprecher des örtlichen Sheriffs: „Die Granate hatte augenscheinlich eine ganze Weile im Freien gelegen. Wie sie in den Garten der Familie kam, versuchen wir jetzt zu ermitteln.“ Laut Behörden haben sich bis in die 1950er Jahre zwei Militärstützpunkte in der Nähe der Stadt, die etwa drei Autostunden von Seattle entfernt liegt, befunden.