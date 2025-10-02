Dreiste Diebe brachen auf Eislaufplatz ein

Sie gelangten durch ein unversperrtes Tor auf das Areal des Platzes der Waldviertler Braustadt. Dann verschafften sich die Täter Zutritt zu einem dort aufgebauten Veranstaltungszelt, indem sie die Verbindungsbänder einer Seitenplane des Zeltes aufknöpften. Darin lagerte wertvolle Tontechnik einer Veranstaltungsfirma. „Die Einbrecher stahlen Lautsprecher, Verstärker und weiteres Equipment im Wert von 15.000 Euro und transportierten das Diebesgut offenbar mit einem Kraftfahrzeug ab“, heißt es von der Polizei.