Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tontechnik gestohlen

Dreiste Diebe brachen auf Eislaufplatz ein

Niederösterreich
02.10.2025 17:00
Der Eislaufplatz in Zwettl war das Ziel der Verbrecher (Archivfoto).
Der Eislaufplatz in Zwettl war das Ziel der Verbrecher (Archivfoto).(Bild: Schindler Klaus)

Mit den ersten Waldviertler Frostnächten begaben sich auch bisher Unbekannte auf eisglattes Terrain. Denn sie „räumten“ ein Veranstaltungszelt voller Tontechnik „aus“. Die Unbekannten verschwanden im Dunkel der Nacht. Aber die Polizei fahndet nach ihnen.

0 Kommentare

Rechtlich auf Abwege – um nicht zu sagen, aufs Glatteis – begaben sich bisher noch unbekannte Täter, die in der Nacht von Freitag auf Samstag in den Eislaufplatz von Zwettl eindrangen.

Sie gelangten durch ein unversperrtes Tor auf das Areal des Platzes der Waldviertler Braustadt. Dann verschafften sich die Täter Zutritt zu einem dort aufgebauten Veranstaltungszelt, indem sie die Verbindungsbänder einer Seitenplane des Zeltes aufknöpften. Darin lagerte wertvolle Tontechnik einer Veranstaltungsfirma. „Die Einbrecher stahlen Lautsprecher, Verstärker und weiteres Equipment im Wert von 15.000 Euro und transportierten das Diebesgut offenbar mit einem Kraftfahrzeug ab“, heißt es von der Polizei.

Tontechnik ist nicht versichert
Der Sachschaden der Veranstaltungsfirma ist von keiner Versicherung gedeckt. Die Tat fand zwischen 18 Uhr und 8.45 Uhr des darauffolgenden Tages statt. Die Exekutive bittet um Mithilfe: Wer Informationen zur Aufklärung des Diebstahls hat, möge sich unter der Telefonnummer 059133/3470 bei der Polizeiinspektion Zwettl melden.

Porträt von René Denk
René Denk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Die Lufthansa hat Details zum Wegfall von rund 4000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben (Symbolbild).
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
259.657 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
232.073 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
200.554 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1361 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1084 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
1028 mal kommentiert
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf