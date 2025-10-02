Dreiste Diebe brachen auf Eislaufplatz ein

Mit den ersten Waldviertler Frostnächten begaben sich auch bisher Unbekannte auf eisglattes Terrain. Denn sie „räumten“ ein Veranstaltungszelt voller Tontechnik „aus“. Die Unbekannten verschwanden im Dunkel der Nacht. Aber die Polizei fahndet nach ihnen.
Rechtlich auf Abwege – um nicht zu sagen, aufs Glatteis – begaben sich bisher noch unbekannte Täter, die in der Nacht von Freitag auf Samstag in den Eislaufplatz von Zwettl eindrangen.
Sie gelangten durch ein unversperrtes Tor auf das Areal des Platzes der Waldviertler Braustadt. Dann verschafften sich die Täter Zutritt zu einem dort aufgebauten Veranstaltungszelt, indem sie die Verbindungsbänder einer Seitenplane des Zeltes aufknöpften. Darin lagerte wertvolle Tontechnik einer Veranstaltungsfirma. „Die Einbrecher stahlen Lautsprecher, Verstärker und weiteres Equipment im Wert von 15.000 Euro und transportierten das Diebesgut offenbar mit einem Kraftfahrzeug ab“, heißt es von der Polizei.
Tontechnik ist nicht versichert
Der Sachschaden der Veranstaltungsfirma ist von keiner Versicherung gedeckt. Die Tat fand zwischen 18 Uhr und 8.45 Uhr des darauffolgenden Tages statt. Die Exekutive bittet um Mithilfe: Wer Informationen zur Aufklärung des Diebstahls hat, möge sich unter der Telefonnummer 059133/3470 bei der Polizeiinspektion Zwettl melden.
