Olympia-Traum nach schlimmer Diagnose geplatzt

Anschließend erklärte sie, dass sie eines Tages unerklärliche Nackenschmerzen bekommen habe, die selbst nach einer Pause nicht besser geworden seien. Schließlich habe sie eine MRT-Untersuchung durchführen lassen. „Einige Tage später hatten wir die Ergebnisse und in den Tagen danach musste ich einige Checks und eine Biopsie machen lassen“, so Erzar.