Polit-Gerangel: Wie sicher ist St. Pölten?

„Keine Auffälligkeiten“, aber vielleicht mehr Kontrollen

Seitens der SPÖ wird festgehalten, dass es laut Exekutive derzeit keine Auffälligkeiten hinsichtlich des Parks gebe. Im Gemeinderat wurde nun aber eine Resolution zur Intensivierung von Polizeistreifen, für den Einsatz von Streetworkern und Aufklärungsmaßnahmen im Bereich Lärmbelästigung unter anderem im Umfeld des Sturm-19-Parks eingebracht. Und zwar, um „das Sicherheitsgefühl zu steigern“. Die zuständigen Stellen des Magistrats arbeiten jetzt für den Bürgermeister und den Gemeinderat Vorschläge aus. Eines ist aber fix: Vor der Gemeinderatswahl wird das Thema Sicherheit schon heiß diskutiert!