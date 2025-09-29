Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tausende Besucher

Traditioneller Kirchtag startete mit Knalleffekt

Tirol
29.09.2025 17:00
Prächtige Trachten und viel guter Stimmung bei den Teilnehmern des Kirchtags.
Prächtige Trachten und viel guter Stimmung bei den Teilnehmern des Kirchtags.(Bild: Gabriele Griessenboeck)

Bunt, traditionell und mit viel Musik wurde der Kirchtag im Höfemuseum in Kramsach begangen. Tausende Besucher waren dabei. Zum Auftakt wurde es richtig laut zwischen den uralten Bauernhäusern. 

0 Kommentare

Mit einem Knalleffekt der besonderen Art begann am Sonntag der 46. Kirchtag im Museum Tiroler Bauernhöfe. Die Wildschönauer Sturmlöder ließen es zum Auftakt mit ihrer historischen Kanone so richtig krachen. Der Festtag stand heuer ganz im Zeichen des 50-jährigen Bestehens des Museums.

Die Wildschönauer Sturmlöder ließen es zum Auftakt krachen.
Die Wildschönauer Sturmlöder ließen es zum Auftakt krachen.(Bild: Gabriele Griessenboeck)
Gekommen waren auch viele andere Traditionsvereine mit kleinen und großen Unterstützern.
Gekommen waren auch viele andere Traditionsvereine mit kleinen und großen Unterstützern.(Bild: Gabriele Griessenboeck)

Tausende Besucherinnen und Besucher feierten bei strahlendem Herbstwetter mit und waren begeistert von der bunten Pracht der Teilnehmer. Vor den alten Höfen wurde gekocht, gebacken und gearbeitet wie einst. Der Duft von Kiachln, Moosbeernocken und Zillertaler Krapfen zog über das Gelände. Schmiede, Korbflechter und Federkielsticker Georg Leitner zeigten ihre Künste, während Belinda Mader beim Backen von Prügeltorten viele Schaulustige in ihren Bann zog. Neu war eine Oldtimer-Traktorenschau, die sich als Publikumsmagnet entpuppte.

Musik war bei diesem Fest im Jubiläumsjahr allgegenwärtig.
Musik war bei diesem Fest im Jubiläumsjahr allgegenwärtig.(Bild: Gabriele Griessenboeck)
Zwischen den alten Bauernhöfen fügen sich die Trachtenträger besonders stimmig ein.
Zwischen den alten Bauernhöfen fügen sich die Trachtenträger besonders stimmig ein.(Bild: Gabriele Griessenboeck)

Bis in den späten Nachmittag spielten Musikgruppen im ganzen Gelände auf. Mit viel Geselligkeit bot der Kirchtag einen würdigen Abschluss des Jubiläumsjahres im Museum Tiroler Bauernhöfe. Noch bis 2. November hat das Höfemuseum täglich geöffnet. Neu: Auf Anfrage gibt es auch Führungen im Winter.

Porträt von Claudia Thurner
Claudia Thurner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
135.871 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
132.366 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
129.090 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1574 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1407 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1303 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf