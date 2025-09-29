Traditioneller Kirchtag startete mit Knalleffekt

Tausende Besucherinnen und Besucher feierten bei strahlendem Herbstwetter mit und waren begeistert von der bunten Pracht der Teilnehmer. Vor den alten Höfen wurde gekocht, gebacken und gearbeitet wie einst. Der Duft von Kiachln, Moosbeernocken und Zillertaler Krapfen zog über das Gelände. Schmiede, Korbflechter und Federkielsticker Georg Leitner zeigten ihre Künste, während Belinda Mader beim Backen von Prügeltorten viele Schaulustige in ihren Bann zog. Neu war eine Oldtimer-Traktorenschau, die sich als Publikumsmagnet entpuppte.