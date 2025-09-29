Traditioneller Kirchtag startete mit Knalleffekt

Bunt, traditionell und mit viel Musik wurde der Kirchtag im Höfemuseum in Kramsach begangen. Tausende Besucher waren dabei. Zum Auftakt wurde es richtig laut zwischen den uralten Bauernhäusern.
Mit einem Knalleffekt der besonderen Art begann am Sonntag der 46. Kirchtag im Museum Tiroler Bauernhöfe. Die Wildschönauer Sturmlöder ließen es zum Auftakt mit ihrer historischen Kanone so richtig krachen. Der Festtag stand heuer ganz im Zeichen des 50-jährigen Bestehens des Museums.
Tausende Besucherinnen und Besucher feierten bei strahlendem Herbstwetter mit und waren begeistert von der bunten Pracht der Teilnehmer. Vor den alten Höfen wurde gekocht, gebacken und gearbeitet wie einst. Der Duft von Kiachln, Moosbeernocken und Zillertaler Krapfen zog über das Gelände. Schmiede, Korbflechter und Federkielsticker Georg Leitner zeigten ihre Künste, während Belinda Mader beim Backen von Prügeltorten viele Schaulustige in ihren Bann zog. Neu war eine Oldtimer-Traktorenschau, die sich als Publikumsmagnet entpuppte.
Bis in den späten Nachmittag spielten Musikgruppen im ganzen Gelände auf. Mit viel Geselligkeit bot der Kirchtag einen würdigen Abschluss des Jubiläumsjahres im Museum Tiroler Bauernhöfe. Noch bis 2. November hat das Höfemuseum täglich geöffnet. Neu: Auf Anfrage gibt es auch Führungen im Winter.
