Anti-Mafia-Priester mit Pistolenkugel bedroht

Von Meloni unterstützt

Die 35.000-Einwohner-Gemeinde Caivano gilt als Drogenumschlagplatz. In den vergangenen Jahren hatte Patriciello mit seinen Predigten auf Facebook und anderen Kampagnen immer wieder die öffentliche Aufmerksamkeit auf das Problem der Camorra in der vom organisierten Verbrechen kontrollierten Gegend um Neapel gelenkt (siehe Video oben). So sicherte er sich auch Unterstützung von Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni, die Caivano 2023 besucht hatte.