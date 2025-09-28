Seniorin prallte bei Sturz mit Rad auf Kanaldeckel

So tanken wir Kraft und Energie fürs Immunsystem
Zu einem schweren Unfall kam es am Freitagvormittag in Lienz (Tirol). Dort stürzte eine Frau (75) mit ihrem E-Bike und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde mit dem Heli in die Klinik geflogen.
Die Einheimische war kurz vor 10 Uhr mit ihrem E-Bike auf der Grafendorfer Straße unterwegs. Dort verlor sie laut Zeugenangaben vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Rad. Sie rutschte weg und prallte mit dem Kopf auf einen Kanaldeckel.
Die Frau wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung und den Notarzt mit schweren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 7“ ins Klinikum nach Klagenfurt geflogen.
