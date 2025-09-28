Die Schmiede für Champions

Spitzenleistung kein Zufall

Johannes Gstrein aus Karrösten hat im Bewerb Sanitär- und Heizungstechnik eindrucksvoll sein Können unter Beweis gestellt und sich gegen die europäische Konkurrenz durchgesetzt. Der Weg zu diesem Erfolg war kein Zufall: Johannes hat die Möglichkeiten der dualen Ausbildung genutzt und gezeigt, dass man mit Einsatz weit kommt – sogar bis hin zu europäischen Spitzenleistungen. Es ist auch ein Verdienst seines Ausbildungsbetriebes und all jener, die ihn begleitet und gefördert haben.