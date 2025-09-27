Tiroler Gletscher gab Kriegs-Fallschirme frei

Das Unterfangen des Trios war lebensgefährlich: Sie sollten den Amerikanern von deutschen Truppen- und Munitionstransporten über den Brenner berichten, Verbindung zu Widerstandsgruppen herstellen und die Messerschmitt-Werke in Kematen ausspionieren. Das Team erledigte diese Aufgabe mit Erfolg.

Die „Operation Greenup“ hat zudem dazu beigetragen, dass der Luftkrieg in Tirol verhältnismäßig wenig zivile Opfer gefordert hat und Innsbruck nicht völlig zerstört wurde.