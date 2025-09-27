Tiroler Gletscher gab Kriegs-Fallschirme frei

Unglaubliche Entdeckung am Sulztalferner im Tiroler Ötztal! Der Gletscher gab Fallschirmmaterial aus dem Zweiten Weltkrieg frei. Diese dürften von einer US-amerikanischen Operation stammen und werden nun in den Ötztaler Museen untersucht.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit dürfte der Sulztalferner im Tiroler Ötztal vor Kurzem prominentes Kriegsmaterial ausgespuckt haben. Fallschirmmaterial von drei Geheimagenten wurden dort entdeckt. Die Relikte dürften ausgeapert sein, wie der ORF Tirol berichtet.
Trio führte geheime Operation aus
Dass die Utensilien dort gefunden wurden, dürfte kein Zufall sein. Im Zweiten Weltkrieg waren dort im Rahmen der US-amerikanischen „Operation Greenup“ drei Geheimagenten mit ihren Fallschirmen gelandet. Diese hatten wohl die Mission, herauszufinden, was am Nazi-Mythos von der „Alpenfestung“ dran war.
Das Unterfangen des Trios war lebensgefährlich: Sie sollten den Amerikanern von deutschen Truppen- und Munitionstransporten über den Brenner berichten, Verbindung zu Widerstandsgruppen herstellen und die Messerschmitt-Werke in Kematen ausspionieren. Das Team erledigte diese Aufgabe mit Erfolg.
Die „Operation Greenup“ hat zudem dazu beigetragen, dass der Luftkrieg in Tirol verhältnismäßig wenig zivile Opfer gefordert hat und Innsbruck nicht völlig zerstört wurde.
Material wurde vergraben
Das Trio dürfte nach ihrer Landung die Fallschirme im Schnee vergraben haben und in der nahegelegenen Amberger Hütte untergekommen sein. Einige Tage später holten sie ihre Ausrüstung wieder ab. „Das stimmt ziemlich mit dem überein, was wir gefunden haben“, sagte Edith Hessenberger, Leiterin der Ötztaler Museen gegenüber dem ORF.
Derzeit werden die Relikte untersucht und sollen anschließend der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
