Mit 135 km/h durchs Grazer Stadtgebiet gerast

Über den neuen 50er in der Triester Straße haben sich viele Autofahrer in Graz schon beschwert. Doch, was die Beamten der Verkehrsinspektion Graz 3 in der Nacht auf Sonntag erlebte, wäre sich auch bei der alten 60 km/h-Beschränkung einfach nicht ausgegangen: Zuerst nahmen sie einen 28-Jährigen wahr, der mit Tempo 116 über den Asphalt bretterte. In der Alten Poststraße konnte der Grazer schließlich angehalten werden.