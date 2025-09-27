Pkw-Brand in Garage: Personen aus Shop evakuiert

In drei Abschnitten kümmerten sich die Florianis um die Evakuierung des Geschäftes, den Brand sowie starken Rauch, wie Einsatzleiter Hannes Unterlechner gegenüber der „Krone“ berichtet: „Die Evakuierung des Geschäftes funktionierte problemlos. Auch die Zusammenarbeit mit dem Geschäft funktionierte reibungslos. Deshalb gibt der Einsatz auch ohne Verletzte zu Ende.“