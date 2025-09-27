Pkw-Brand in Garage: Personen aus Shop evakuiert

Brenzliger Einsatz am Samstagvormittag für die Feuerwehr aus Schwaz in Tirol! In einer Tiefgarage unter einem Lebensmittelgeschäft brach in einem Fahrzeug Feuer aus. Enormer Rauch erschwerte den Einsatz für die Florianis.
Gegen 9 Uhr schrillten in Schwaz die Sirenen! Der Grund: In einer Tiefgarage unter einem Lebensmittelgeschäft war in einem Pkw Feuer ausgebrochen. Umgehend eilten die Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens.
In drei Abschnitten kümmerten sich die Florianis um die Evakuierung des Geschäftes, den Brand sowie starken Rauch, wie Einsatzleiter Hannes Unterlechner gegenüber der „Krone“ berichtet: „Die Evakuierung des Geschäftes funktionierte problemlos. Auch die Zusammenarbeit mit dem Geschäft funktionierte reibungslos. Deshalb gibt der Einsatz auch ohne Verletzte zu Ende.“
Für die Lebensmittel bestand laut Unterlechner nie Gefahr. Auch laufende Messungen hätten keine gefährlichen Werte ergeben. Der Rauch konnte zudem rasch aus dem Geschäftsbereich gedrängt werden.
Fahrzeug stand in Vollbrand
Der Fahrzeugbrand in der Tiefgarage wurde zunächst von Passanten versucht, mit einer Decke zu löschen. Beim Eintreffen der Florianis stand das Fahrzeug jedoch wieder in Vollbrand.
„In einer Tiefgarage ist ein Fahrzeugbrand immer kritisch. Es besteht die Gefahr, dass das Feuer auf andere Fahrzeuge überspringt. Diese konnten wir schnell wegbringen und den Brand so gut es geht zurückhalten“, so Unterlechner.
Mit der Belüftungsanlage konnte man schließlich auch den Rauch rasch unter Kontrolle bringen. Die Sprinkleranlage in der Garage half dabei, auch die Flammen im Fahrzeug rasch zu bändigen. Nach gut eineinhalb Stunden war der Einsatz abgeschlossen.
