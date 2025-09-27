Millionenprojekt: Start für neue Venet-Pendelbahn

Bauzeit rund ein Jahr

Das Projekt sieht eine komplette Erneuerung der Talstation vor. Auch die Anlagenteile der Bestandsbahn werden abgebaut. Spatenstich für den neuen Zubringer sei im kommenden Frühjahr, die Inbetriebnahme ist für die Wintersaison 2026/2027 geplant. „Unser gemeinsames Ziel ist und bleibt, den Venet wieder wach zu küssen und hier ein attraktives Freizeitangebot für die Einheimischen und Gäste zu schaffen“, betont Eigentümer Anton Pletzer, der sich auch mit dem heurigen Sommerbetrieb äußerst zufrieden zeigte.