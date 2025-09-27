Ente am Grazer Hilmteich mit Armbrust beschossen

Die Landespolizei Steiermark ermittelt in einem grausamen Fall von Tierquälerei. Am Hilmteich, einem beliebten Erholungsgebiet im Grazer Bezirk Geidorf, wurde am vergangenen Wochenende eine Ente mit schweren Schussverletzungen gefunden. Das Tier überlebte nicht.
Am Sonntagvormittag machte eine Passantin die erschreckende Entdeckung, wie die Polizei nun bekannt gab. Die Frau bemerkte gegen 10 Uhr am Hilmteich das Tier, das um sein Leben kämpfte.
Tierärztin musste Ente einschläfern
Die sofort alarmierte Tierärztin konnte nicht mehr eingreifen, die Ente musste eingeschläfert werden. Die Schussverletzungen deuten auf eine Tat mit einer Armbrust oder einer ähnlichen Waffe hin.
Zu dem oder den Tätern tappen die Ermittler noch im Dunkeln.
Sachdienliche Hinweise sind telefonisch an die Polizei Riesplatz (059133-6592100) erbeten.
