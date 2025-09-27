Gartenamt verwahrt traurige Reste der Blutbuche

Holz sichergestellt, Nutzung unklar

„Die Hauptmängel betrafen Wurzeln und den Stamm, der neben Pilzbefall auch voll mit Larven holzfressender Käfer war“, berichtet Stefan Engele vom Amt für Grünanlagen im Innsbrucker Stadtmagistrat. Die Holzreste seien im Amt sichergestellt worden, „damit sich Fachleute ein Bild machen können“. Was mit dem Holz weiter geschieht, ist unklar. „Viele Innsbruckerinnen und Innsbrucker wollen ein Andenken in Form eines Holzstücks besitzen“, berichtet Engele von Reaktionen auf die Fällung.