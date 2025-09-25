Innsbrucks Blutbuche ist seit heute Geschichte

So lange wie möglich war sie hinausgezögert worden, am Donnerstag ließ sie sich aber nicht mehr verhindern: die Fällung der altehrwürdigen Blutbuche vor dem Innsbrucker Haus der Musik. Um den Erhalt des Naturdenkmals war – wie berichtet – lange gerungen worden, schlussendlich war der Baum aber zu krank, um stehen zu bleiben.