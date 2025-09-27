Finanzskandal im Biolandbau: 3000 Bauern zittern

Doch die Nervosität bleibt: Denn sollte Naturland wirklich in Schieflage geraten, stünde plötzlich ein zentraler Absatzmarkt für heimische Bio-Produkte auf der Kippe. Während in Deutschland Präsident Hubert Heigl, der den Skandal selbst aufgedeckt hat, eiskalt abserviert wurde, hoffen Österreichs Landwirte, dass sie am Ende nicht die Zeche der Deutschen zahlen müssen.