Beamte: Bald fehlt das Personal  …

In den kommenden zehn Jahren werden Hunderttausende im öffentlichen Dienst in Pension gehen (offizielle Gesamtzahl der Aktiven 797.300). Wunderbar, werden manche jubeln, die kosten uns doch nur viel Geld. Ja, umsonst tun sie das nicht, aber: Ein gut verwaltetes Land hat Standort-Vorteile gegenüber Bürokratien, die sich hauptsächlich selbst verwalten.