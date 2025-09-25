Mit Stein in Büro eingebrochen und Tresor geleert

Gaza-Hilfsflotte setzt Reise nach Angriff fort
Einen Coup landeten noch unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag in der Tiroler Landeshauptstadt. Sie verschafften sich Zutritt in ein Büro und räumten dort den Tresor aus. Ihre Beute ist jedoch überschaubar.
Ereignet hat sich der Vorfall zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag. Laut den Ermittlern verschafften sich die Täter Zutritt zu den Büroräumlichkeiten, indem sie ein Fenster mit einem Stein eingeschlagen hatten. „Im weiteren Verlauf öffneten sie einen Tresor, der sich in einem Schrank befunden hatte.“
Aus diesem entwendeten die Ganoven Bargeld in der Höhe von rund 100 Euro. „Durch die Tat entstand ein beträchtlicher Sachschaden, der derzeit noch nicht beziffert werden kann“, heißt es abschließend.
