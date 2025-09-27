Die kleine Botin hat ein Date mit Erica

Wer Erica ist und was sie mir im Herbst bringt. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Mich hat das Herbst-Fieber schon total erwischt! Letzte Woche habe ich mit Moos gearbeitet, dieses Mal ist es „Erica“. Wer kennt es nicht, das zarte Heidekraut, das derzeit in allen rosa-, violett- und pink-Varianten blüht und perfekt mit Kürbissen und anderen Deko-Elementen harmoniert. Die winzigen glockenartigen Blüten bleiben über viele Wochen farbig. So bringt „Erica“ nicht nur in Balkonkästen Freude, sondern eignet sich auch perfekt für kleine DIY-Dekorationen, die lange halten.
Und das Heidekraut kann man tatsächlich trocknen: Am schönsten wirkt es, wenn man die frischen Zweige direkt zu einem Kranz bindet. Sie ziehen sich beim Trocknen etwas zusammen, verlieren aber kaum ihre Farbe. In Kombination mit silbrigen Zweigen, etwa Eukalyptus oder getrocknetem Silberblatt, entsteht ein harmonisches Spiel von Leuchten und Schimmern.
Für meinen neuen Lieblingskranz verwende ich einen Stickrahmen aus Naturholz. Mit feinem Draht binde ich pinkes Heidekraut fest. Kleine Ästchen davon stecke ich zusätzlich dazu für mehr Volumen. Dazwischen kommen helle, silbrige Ästchen. Auch kleinblättriger Eucalyptus würde passen! Ich binde die Zweige üppig an den unteren Teil des Rahmens, sodass oben frei bleibt. Der Kranz bleibt bewusst luftig und wirkt modern und leicht. In der Wohnung trocknet er langsam und zeigt sich so lang in schöner Farbe, an der Wand oder Tür oder auf der Kommode.
