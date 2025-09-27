Die kleine Botin hat ein Date mit Erica

Für meinen neuen Lieblingskranz verwende ich einen Stickrahmen aus Naturholz. Mit feinem Draht binde ich pinkes Heidekraut fest. Kleine Ästchen davon stecke ich zusätzlich dazu für mehr Volumen. Dazwischen kommen helle, silbrige Ästchen. Auch kleinblättriger Eucalyptus würde passen! Ich binde die Zweige üppig an den unteren Teil des Rahmens, sodass oben frei bleibt. Der Kranz bleibt bewusst luftig und wirkt modern und leicht. In der Wohnung trocknet er langsam und zeigt sich so lang in schöner Farbe, an der Wand oder Tür oder auf der Kommode.