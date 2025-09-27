Brutaler Jugendclan terrorisiert ganz Döbling

„Das Problem ist dem Bezirk bekannt und wir haben darauf reagiert. Seit dem Sommer ist es ruhiger geworden, doch diese Jugendlichen beschäftigen uns nach wie vor“, erklärt Döblings Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP) der „Krone“. Im August wurde die Sozialarbeit mit Jugendlichen massiv aufgestockt, gemeinsam mit dem Nachbarbezirk Währing. Denn die oft noch strafunmündigen Jugendlichen sind mit E-Scootern und E-Mopeds unterwegs und damit sehr mobil. Fair-Play-Teams sind unterwegs, die Jugendvereine wurden sensibilisiert.