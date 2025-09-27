Der GAK nimmt sich eine Schlange als Vorbild!

„Lobenswerte“ Geste: 14 Mio. Euro nach Todesdrama
Am Samstag kämpft der GAK bei Aufsteiger Ried um den ersten Saisonsieg. Die Offensive um Tio Cipot nimmt sich Schlangen als Vorbild. Warum das so ist, welchen Vorteil der Angriff der Roten gegenüber dem Aufsteiger hat und wieso Vertrauen so wichtig ist – all das erklärte die slowenische Zaubermaus der „Krone“.
„Wir sind das bessere Team, haben uns gut vorbereitet und vertrauen auf unser Können sowie das Team. Dieses Wochenende werden wir den ersten Sieg einfahren – da bin ich zuversichtlich“, sagt Tio Cipot vor dem heutigen Gastspiel seines GAK bei Ried.
