Der GAK nimmt sich eine Schlange als Vorbild!

Am Samstag kämpft der GAK bei Aufsteiger Ried um den ersten Saisonsieg. Die Offensive um Tio Cipot nimmt sich Schlangen als Vorbild. Warum das so ist, welchen Vorteil der Angriff der Roten gegenüber dem Aufsteiger hat und wieso Vertrauen so wichtig ist – all das erklärte die slowenische Zaubermaus der „Krone“.