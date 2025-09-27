Bauern in Panik: „Habe schon 30 Schafe verloren“

Vor einem Jahr bekamen die steirischen Landwirte die Seuche erstmals so richtig zu spüren. Von Westeuropa aus kehrte über Vorarlberg der Serotyp 3 in unser Land. Gleichzeitig breitete sich aus dem Süden kommend der Typ 4 in der Steiermark aus – jedoch mit milden Symptomen. In der Folge immunisierte man heuer die Tiere hauptsächlich gegen den Serotyp 3, nicht ahnend, dass eine weitere Variante den Bauern einen Strich durch die Rechnung machen würde.