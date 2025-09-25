Finale der E-Bike Tipps führt zur Karlsbaderhütte

Zwischenstation bei Hütte, die wie ein Adlerhorst wirkt

Direkt vom Parkplatz zieht sich die Straße durch den Wald, bald öffnet sich der Blick und die ersten Zacken rücken ins Bild. Nach einer halben Stunde erreicht man die Dolomitenhütte auf 1585 Metern, die wie ein Adlerhorst auf einem Felsvorsprung thront.