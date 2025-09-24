Bremsmanöver zu spät bemerkt: Zwei Verletzte

Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos wurden am Mittwoch in Innsbruck zwei Frauen (55 und 56) verletzt. Ein 30-Jähriger hatte nicht rechtzeitig bremsen können und das vor ihm fahrende Fahrzeug in einen weiteren Pkw geschoben.
Schauplatz des Unfalls war die Völser Straße in Innsbruck Wilten am Mittwoch kurz nach 7 Uhr. Eine 56-Jährige, eine 55-Jährige und ein 30-Jähriger fuhren dort hintereinander mit ihren Autos in Richtung Osten. Die 56-Jährige an der Spitze der Kolonne hielt auf Höhe der Justizanstalt an, um einem entgegenkommenden Pkw die Einfahrt zu ermöglichen.
Fahrer bemerkte Bremsmanöver zu spät
Während die Frau hinter ihr rechtzeitig stehen blieb, bemerkte der 30-Jährige an dritter Position den Stopp zu spät und fuhr auf den Pkw der vor ihm Fahrenden auf. Dieser wurde wiederum gegen den vordersten Wagen geschoben.
In die Klinik eingeliefert
Die beiden Autofahrerinnen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht werden. An den Fahrzeugen der drei Österreicher entstand erheblicher Sachschaden. Die Völser Straße war nach dem Unfall für 45 Minuten nur einspurig befahrbar.
