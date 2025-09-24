Bremsmanöver zu spät bemerkt: Zwei Verletzte

Schauplatz des Unfalls war die Völser Straße in Innsbruck Wilten am Mittwoch kurz nach 7 Uhr. Eine 56-Jährige, eine 55-Jährige und ein 30-Jähriger fuhren dort hintereinander mit ihren Autos in Richtung Osten. Die 56-Jährige an der Spitze der Kolonne hielt auf Höhe der Justizanstalt an, um einem entgegenkommenden Pkw die Einfahrt zu ermöglichen.