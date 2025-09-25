Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitmachen & gewinnen

Gewinnen Sie ein ÖFB VIP-Package mit Coca-Cola

Gewinnspiele
25.09.2025 10:04
Bezahlte Anzeige
(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Am 9. Oktober trifft das ÖFB-Team in Wien auf San Marino – und ist auf bestem Weg zur Fußball-WM 2026. Coca-Cola verlost gemeinsam mit der „Krone“ exklusive VIP-Tickets für das Match sowie ein Meet & Greet mit ÖFB Star Michael Gregoritsch  

Das österreichische Nationalteam zeigt sich in der laufenden WM-Qualifikation in bestechender Form. Mit taktischer Disziplin, hoher Laufbereitschaft und effizienter Chancenverwertung hat sich die Mannschaft unter Teamchef Ralf Rangnick in der Spitzengruppe etabliert.

(Bild: GEPA)

Das Duell mit San Marino am 9. Oktober in Wien ist mehr als nur ein Pflichtsieg – es ist ein weiterer Schritt Richtung Weltmeisterschaft. Die Fans erwarten ein dominantes Spiel, das die Ambitionen des ÖFB-Teams unterstreicht. Und mit Coca-Cola als offizieller Sponsor des ÖFB-Teams haben Sie die Chance auf ein Erlebnis der Extraklasse!

Treffen Sie ÖFB Shootingstar Michael Gregoritsch
Coca-Cola macht es möglich und schickt Sie zusammen mit einer Begleitperson als VIP zum WM-Qualifikationsmatch gegen San Marino am 9. Oktober ins Ernst Happel Stadion. Zusätzlich erhalten Sie vor Ort auch noch eine exklusive Coca-Cola Insider Führung hinter die Kulissen des Happel-Ovals mit ORF Moderationslegende Hans Huber. Aber damit noch nicht genug! Am 10. Oktober ermöglicht Coca-Cola Ihnen auch ein exklusives Meet & Greet mit ÖFB-Shootingstar & Brøndby IF Legionär Michael Gregoritsch.

(Bild: Martin Steiger)

Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil! Teilnahmeschluss ist der 6. Oktober. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir gute Nachrichten für alle Abonnenten des „Sport“-Newsletters der „Krone“. Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Ralf RangnickMichael Gregoritsch
WienSan Marino
Coca ColaÖFB
WM-Qualifikation
Loading
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
258.932 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
202.229 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
174.980 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2024 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1846 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1708 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf