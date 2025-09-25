Designierter Landesrat setzt auf strenges Budget

Bei der traditionellen VPNÖ-Klubklausur in Tulln wurden die Weichen für die Zukunft gestellt – personell wie inhaltlich. Der neue Mann im Schlüsselressort Finanzen und Spitäler, Anton Kasser, tritt ein schweres Erbe an. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner stellte klar: „Keine Experimente, kein Schlingerkurs. Nur mit Reformen sichern wir die Gesundheitsversorgung.“