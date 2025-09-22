Landwirt bei Absturz unter Mäher eingeklemmt
Schwer verletzt
Zu einem schweren Unfall ist es am Sonntagnachmittag in Krispl (Salzburg) gekommen. Wie die Feuerwehr berichtet, ist ein Landwirt mit seinem Mäher von der Gemeindestraße abgekommen und 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei wurde er unter der Maschine eingeklemmt.
Noch vor dem Eintreffen der Floriani gelang es Nachbarn, den Verletzten zu befreien. Die Feuerwehr barg den Landwirt schließlich mit einer Korbtrage. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der Mann schließlich ins Spital geflogen.
Die Feuerwehr Koppl stand mit 22 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.