Alko-Radler ohne Licht wollte vor Polizei flüchten

Raser war mit 97 km/h in Wals unterwegs
Bei erlaubten 50 km/h
Weil er ohne Licht am Sonntag gegen 23 Uhr in Bad Hofgastein unterwegs war, wollten Polizisten einen 38-jährigen Radfahrer kontrollierten. Dieser versuchte zunächst zu flüchten, verweigerte dann den Alkotest und setzte die Fahrt fort. Aber nicht lange...
Kurz darauf wurde er von den Beamten erneut angehalten. Der Alkotest ergab 2,14 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.