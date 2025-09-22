Trinkwasser in Neunkirchen ist wieder trinkbar

Lungen-Drama um Kronprinzessin Mette-Marit
Die aktuellen Proben haben ergeben, dass das Trinkwasser in Neunkirchen, Mollram und Peisching wieder unbedenklich genutzt und verwendet werden kann.
Aufgrund der telefonisch ermittelten Ergebnisse der aktuellen Beprobung vom 18. September gibt die Stadtgemeinde Neunkirchen bekannt, dass das Wasser wieder ohne abkochen verwendet werden kann. „Sämtliche getroffenen Maßnahmen waren somit erfolgreich“, heißt es dazu aus dem Rathaus.
Bei der letzten quartalsmäßigen Untersuchung wurden Verunreinigungen im Bereich Ortszentrum sowie im Bereich Steinfeldschule festgestellt, daher war das Wasser die letzten Tage zum Trinken nicht geeignet.
