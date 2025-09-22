Vorteilswelt
Energiewende

Blau-gelbe Öko-Revolution mit Wasserstoff

Niederösterreich
22.09.2025 11:00
Wirtschaftsbund-Direktor Servus und Staatssekretärin Zehetner tauchten bei Ökopionier Lukas Renz ...
Wirtschaftsbund-Direktor Servus und Staatssekretärin Zehetner tauchten bei Ökopionier Lukas Renz in die Energiezukunft ein.(Bild: WB-NÖ)

Wasserstoff als Schlüsselelement der Energiewende? Das Start-up Hydrosolid zeigt, wie die Zukunft schon heute aussieht.

0 Kommentare

Staatssekretärin Elisabeth Zehetner und Nationalratsabgeordneter Harald Servus waren beim Betriebsbesuch beeindruckt. Seit heuer am neuen Standort in Herzogenburg tätig, entwickeln die Brüder Lukas und Michael Renz mit ihrem Team die Speicherlösung „HIVE S1“.

Speicherung mit weniger Druck
Das Besondere: Durch ein neuartiges Nanopolymer-Material kann Wasserstoff bei nur 15-35 bar gespeichert werden – herkömmliche Systeme benötigen bis zu 700 bar. Sicherheit, Kompaktheit und Nachhaltigkeit – alles „made in Austria“.

Lukas Renz, jüngst zum EU Young Energy Ambassador ernannt, will nicht nur Haushalte, sondern auch Industrie und Mobilität mit sauberem Wasserstoff versorgen. Ein ambitioniertes Ziel, das die Stadt im Traisental zum Hotspot der Energiewende macht. 

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Porträt von Lukas Lusetzky
Lukas Lusetzky
