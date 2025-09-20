Elefantenrunde | Wenig geachteter Babler

Elefantenrunde. Vor genau einem Jahr diskutierten wir in der TV-Elefantenrunde von „Krone“ und Puls24 mit den Spitzenkandidaten zur eine Woche später stattfindenden Nationalratswahl. Wir präsentierten dabei eine topaktuelle Umfrage des IFDD-Instituts, die, wie wir eine Woche später wussten, vor allem für die SPÖ eine Punktlandung war: 21 Prozent. Wer diese Prognose in der Elefantenrunde ganz und gar nicht zur Kenntnis nehmen wollte, das war Andreas Babler. Nur Dritter? Er selbst sah sich als Erster! Tatsächlich Erster war in der Umfrage, genauso wie dann bei der Wahl, Herbert Kickl. Bei der Elefantenrunde hatte der Blaue jedoch gekniffen – wie ein halbes Jahr später, als für ihn die Tür zum Kanzleramt sperrangelweit offen stand. Eine Tür, die sich für Andreas Babler wohl nie öffnen wird – außer er besucht den tatsächlichen Kanzler.