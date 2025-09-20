Austria-Neuzugang: „Es ist ein geiler Haufen“

Ebenfalls erst am Ende des Transferfensters zur Austria gestoßen ist Christian Gebauer. In der Vorsaison stand der Tiroler noch bei Bundesligist Altach unter Vertrag, war im Sommer auf Vereinssuche. „Jetzt bin ich schon richtig gut angekommen. Die Jungs haben es mir nicht schwer gemacht, es ist ein geiler Haufen“, ist Gebauer glücklich bei seinem neuen Arbeitgeber. Gegen diesen durfte er als Spieler von WSG Wattens 2014/15 schon spielen: „Deswegen weiß ich, wie geil die Fans sind!“ Jetzt will der 31-Jährige mit Leistung (gegen Liefering traf er, vergab aber auch Topchancen) auch etwas zurückgeben: „Ich habe viel am Buckl. Ich glaube, dass eine positive Stimmung wichtig ist und da bin ich der richtige dafür.“