Austria-Neuzugang: „Es ist ein geiler Haufen“

Austria-Neuzugang Christian Gebauer fühlt sich pudelwohl in Maxglan. Der 31-Jährige will mit seiner Routine vorangehen. Im Derby gegen Liefering stellte sich der Ex-Altach-Kicker bereits gebührend vor.
Nach dem Derby gegen Liefering wartet auf Austria Salzburg heute das nächste Spitzenspiel in der 2. Liga. Tabellenführer St. Pölten kommt nach Maxglan! Vorab gab es schon gute Nachrichten: Offensivspieler Luka Parkadze, der noch kurz vor Transferschluss verpflichtet wurde, ist gegen die Wölfe aus Niederösterreich spielberechtigt.
Ebenfalls erst am Ende des Transferfensters zur Austria gestoßen ist Christian Gebauer. In der Vorsaison stand der Tiroler noch bei Bundesligist Altach unter Vertrag, war im Sommer auf Vereinssuche. „Jetzt bin ich schon richtig gut angekommen. Die Jungs haben es mir nicht schwer gemacht, es ist ein geiler Haufen“, ist Gebauer glücklich bei seinem neuen Arbeitgeber. Gegen diesen durfte er als Spieler von WSG Wattens 2014/15 schon spielen: „Deswegen weiß ich, wie geil die Fans sind!“ Jetzt will der 31-Jährige mit Leistung (gegen Liefering traf er, vergab aber auch Topchancen) auch etwas zurückgeben: „Ich habe viel am Buckl. Ich glaube, dass eine positive Stimmung wichtig ist und da bin ich der richtige dafür.“
