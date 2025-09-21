Damit der Schulweg künftig sicher bleibt

Für Kinder und Jugendliche ist die Teilnahme am Straßenverkehr vielfach eine Herausforderung. „Da die Verkehrskompetenz bei Kindern noch nicht stark ausgeprägt ist, neigen sie dazu, Situationen auf den Straßen falsch einzuschätzen und sich leicht ablenken zu lassen. Darüber hinaus können sie Verkehrsregeln oft noch nicht richtig einordnen. Hier sollen Autofahrer wie auch alle anderen Verkehrsteilnehmer unterstützend wirken: Mit einer vorausschauenden und aufmerksamen Fahrweise unter Einhaltung der Tempolimits erhöhen sie die Sicherheit der jungen Verkehrsteilnehmer auf dem Weg ins Klassenzimmer maßgeblich“, betont der niederösterreichische ARBÖ-Präsident.