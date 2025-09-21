Hilfe für Patienten: Spitzenmedizin mit E-Card

Ein klares Ziel der Ärzte

Vor einem Jahr hatten die drei habilitierten Internisten aus dem AKH Wien – Bernhard Angermayr, Klaus Bobatsch und Stefan Kastl – das Zentrum „inmed“ gegründet. Ihre Mission: zeigen, dass hoch spezialisierte Medizin nicht nur im Spital oder privat möglich ist – sondern auch per E-Card. „Wir möchten beweisen, dass man auch im Kassensystem Spitzenmedizin anbieten kann. Und wir wollen ein Modell schaffen, wie Versorgung in Zukunft funktionieren könnte“, sagt „inmed“-Leiter Angermayr.