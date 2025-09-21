Hilfe für Patienten: Spitzenmedizin mit E-Card

Ein österreichweit einzigartiges Medizinprojekt wurde in St. Pölten ins Leben gerufen. Denn mit dem Einzug eines Topkardiologen wirken nun vier AKH-Spitzenmedziner in der“inmed“-Kassenordination.
Alle jammern: zu wenige Kassenärzte, überfüllte Wartezimmer, genervte Patienten. Immer mehr Mediziner wenden sich enttäuscht vom Kassensystem ab und gehen als Wahlärzte ins Private. Doch in St. Pölten passiert gerade das Unmögliche: Spitzenmedizin mit E-Card – und das gleich vierfach.
Ein klares Ziel der Ärzte
Vor einem Jahr hatten die drei habilitierten Internisten aus dem AKH Wien – Bernhard Angermayr, Klaus Bobatsch und Stefan Kastl – das Zentrum „inmed“ gegründet. Ihre Mission: zeigen, dass hoch spezialisierte Medizin nicht nur im Spital oder privat möglich ist – sondern auch per E-Card. „Wir möchten beweisen, dass man auch im Kassensystem Spitzenmedizin anbieten kann. Und wir wollen ein Modell schaffen, wie Versorgung in Zukunft funktionieren könnte“, sagt „inmed“-Leiter Angermayr.
Neuer Experte kommt dazu
Jetzt folgte der nächste Schritt: Mit 1. Oktober stößt der vierte Top-Spezialist dazu. Walter Speidl, habilitierter Kardiologe, hätte mit einer Professur weitere Karriere machen können. Doch er entschied sich bewusst anders. „Ich habe viele Jahre an der Spitzenmedizin im AKH mitgearbeitet. Jetzt möchte ich diese Erfahrung allen Menschen zugänglich machen – unabhängig von ihrer Finanzkraft“, betont Speidl.
„Es gibt genug Mediziner“
Damit steht fest: Vier habilitierte Ärzte in einer Kassenordination – das gibt es sonst nirgends in Österreich. Gemeinsam mit Klaus Bobacz und Stefan Kastl wollen Angermayr und Speidl ein deutliches Zeichen setzen. „Es gibt genug Ärzte. Das Problem sind die veralteten Tarife, die falsche Verteilung von Patienten und Ressourcen sowie die fehlende Qualitätskontrolle“, so das Team. „Wir sind bereit, an der nötigen Reform mitzuwirken.“
Medizinisches Modellprojekt
Was in St. Pölten entsteht, ist mehr als eine Ordination. Es ist ein Modellprojekt - und vielleicht die längst überfällige Antwort auf die hausgemachte Krise der Kassenmedizin. Ab Oktober stehen die vier Top-Mediziner nicht nur ihren Patienten zur Verfügung. Sie wollen auch Kassen, Ärztekammer und Politik zeigen, wie moderne, gerechte und qualitätsvolle Versorgung im Kassensystem funktionieren kann.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.