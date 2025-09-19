German Bundesliga
2:0! VfB Stuttgart celebrate home win against St. Pauli
VfB Stuttgart have put a stop to FC St. Pauli's run of form for the time being! The Swabians deservedly defeated the Hamburg side 2:0 (1:0) to open the 4th round of Germany's Bundesliga.
The goals for the cup winners were scored by Ermedin Demirovic (43) and Bilal El Khannouss (50). Two further goals by the largely superior VfB were rightly disallowed for offside.
Stuttgart's second league win
Stuttgart international Angelo Stiller also failed to beat St. Pauli goalkeeper Nikola Vasilj with a penalty in front of 60,000 spectators (25') and missed another great chance shortly afterwards (29').
It was only VfB's second league win of the season. St. Pauli conceded their first defeat after the best start to a Bundesliga campaign in the club's history and failed to go top of the table, at least overnight.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
