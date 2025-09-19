Vorteilswelt
Bizarre accusation

Did China steal Leclerc’s brain data?

Nachrichten
19.09.2025 18:01
Charles Leclerc(Bild: AFP/APA/Andrej ISAKOVIC)

He may have other things on his mind with the Azerbaijan Grand Prix currently underway, but Charles Leclerc could have been the victim of an insidious attack on his brain!

According to recent research, China is said to have stolen the brain data of several top sports stars - including tennis ace Jannik Sinner, skiing heroine Mikaela Shiffrin and the Ferrari driver himself.

According to journalist Pablo Torre, the data theft began with the "FocusCalm" fitness headband, which athletes use to monitor their brain activity and improve their ability to recover and concentrate.

Charles Leclerc(Bild: AP/Altaf Qadri, APA/AFP/Giuseppe CACACE)

"Funded by the Chinese Communist Party"
"BrainCo", the company behind "FocusCalm", was founded in the USA, but "has been financed by the Chinese Communist Party for around 10 years and has just recently moved its headquarters to China".

And now China has been able to break through the device's security barriers - in order to use the data obtained to train the "soldiers of the future", according to journalist Torre.

Charles Leclerc(Bild: APA/AFP/Andrej ISAKOVIC)

Data theft should be impossible
"BrainCo" immediately denied the allegations - the data always remained directly on the user's fitness headband. They are also regularly deleted. Data theft is therefore impossible ...

This article has been automatically translated,
read the original article here.

