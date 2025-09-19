Bizarre accusation
Did China steal Leclerc’s brain data?
He may have other things on his mind with the Azerbaijan Grand Prix currently underway, but Charles Leclerc could have been the victim of an insidious attack on his brain!
According to recent research, China is said to have stolen the brain data of several top sports stars - including tennis ace Jannik Sinner, skiing heroine Mikaela Shiffrin and the Ferrari driver himself.
According to journalist Pablo Torre, the data theft began with the "FocusCalm" fitness headband, which athletes use to monitor their brain activity and improve their ability to recover and concentrate.
"Funded by the Chinese Communist Party"
"BrainCo", the company behind "FocusCalm", was founded in the USA, but "has been financed by the Chinese Communist Party for around 10 years and has just recently moved its headquarters to China".
And now China has been able to break through the device's security barriers - in order to use the data obtained to train the "soldiers of the future", according to journalist Torre.
Data theft should be impossible
"BrainCo" immediately denied the allegations - the data always remained directly on the user's fitness headband. They are also regularly deleted. Data theft is therefore impossible ...
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.