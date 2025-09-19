Wilde Szenen in Wohnung endeten mit Schnittwunden

Turbulente Morgenstunde in einer Innsbrucker Wohnung: Laut ersten Ermittlungen wegen eines Diebstahls gerieten drei Personen aneinander. Am Ende zogen sich alle Beteiligten Schnittwunden durch ein Messer zu.
Am Freitag gegen 7.30 Uhr kam es in der Wohnung in Innsbruck zur folgenschweren Eskalation. Eine 26-jährige Einheimische und ein 24-jähriger Afghane stehen im Verdacht, im Zuge der Auseinandersetzung einen TV-Beamer entwendet und dabei einen 35-jährigen Einheimischen mit einem Messer verletzt zu haben. Alle drei Personen erlitten leichte Schnittverletzungen.
Vermeintliche Waffe war nicht echt
Eine im Nahbereich sichergestellte vermeintliche Schusswaffe stellte sich als Spielzeugwaffe heraus. Gegen alle Beteiligten wurde zunächst die Festnahme ausgesprochen, die nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder aufgehoben wurde. Gegen den 35-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.