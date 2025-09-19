Wilde Szenen in Wohnung endeten mit Schnittwunden

Am Freitag gegen 7.30 Uhr kam es in der Wohnung in Innsbruck zur folgenschweren Eskalation. Eine 26-jährige Einheimische und ein 24-jähriger Afghane stehen im Verdacht, im Zuge der Auseinandersetzung einen TV-Beamer entwendet und dabei einen 35-jährigen Einheimischen mit einem Messer verletzt zu haben. Alle drei Personen erlitten leichte Schnittverletzungen.