Pfleger verging sich an hilfloser Pensionistin

Und freilich, die Wienerin benötigte nun – zumindest stundenweise – professionelle Hilfe. Das Ansuchen darum bei einer bekannten Einrichtung, vor vier Monaten, wurde abgelehnt. Mit der Begründung, dass deren Mitarbeiter nicht bei der Arbeit gefilmt werden dürften. Also wandte sich die Familie an einen anderen Verein. Von dem die 82-Jährige in der Folge betreut wurde.