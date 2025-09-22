„The Negotiator“ zeigt den Kampf um Wahrheit

Ash und Sarah – zwei Fremde, verbunden durch ein gemeinsames Ziel: die Wahrheit zu schützen. Ohne sich je zu begegnen, kommunizieren sie über alte, für Gehörlose entwickelte Methoden. Ein stiller Pakt entsteht, während die Bedrohung immer näher rückt. The Negotiator startet am 25. September im Kino – und mit etwas Glück gibt es tolle Preise zu gewinnen!
Ash (Riz Ahmed) ist ein sogenannter „Fixer“, spezialisiert darauf, lukrative Abfindungen zu vermitteln zwischen korrupten Unternehmen und Whistleblowern, die unliebsame Wahrheiten ans Licht bringen und damit den Ruin von Firmen bewirken können. Als absoluter Profi seines Fachs bewegt er sich in steter Anonymität und befolgt ein strenges Regelwerk für seine akribisch ausgearbeiteten Aufträge.
Eines Tages erhält er eine Nachricht von Sarah (Lily James), Wissenschaftlerin in einem großen Biotech-Unternehmen, die von einer Vertuschungsaktion ungeahnten Ausmaßes berichtet. Sarah ist bereits ins Visier ihrer Firma geraten und erhofft sich Schutz von Ash. Während dieser einen raffinierten Plan erarbeitet und scheinbar auf alle Eventualitäten vorbereitet ist, ändern sich plötzlich die Regeln. Ein rasantes Katz-und-Maus-Spiel beginnt…
Ein Thriller über Mut, Isolation und stille Verbundenheit
Der Film zeigt, wie sich zwei einsame Seelen in einem brutalen Katz-und-Maus-Spiel gegenseitig Halt geben – ohne Worte, aber mit einem tiefen Verständnis füreinander.The Negotiatorist ein intelligenter, spannender Politthriller, der aktuelle Themen wie Informationskontrolle und moralische Verantwortung aufgreift.
Mitmachen & gewinnen
Zum Kinostart von The Negotiator verlost die „Krone“ zwei tolle Filmpakete bestehend aus je 1x2 Kinogutscheine für den Film sowie 1x Activity Crime Spiel von Piatnik für Spannung Zuhause. EInfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 25. September.
